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عبد الحفيظ يكشف لمصراوي تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:
أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن ياسر ابراهيم مدافع الفريق تعرض لاصابة قوية وهي جزع في الكاحل اثناء مباراة الفريق الودية امام الجونة.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لمصراوي، إن ياسر يجري الآن أشعة على قدمه لتحديد مدة غيابه عن الفريق والاطمئنان عليه.

وأوضح، أن التشخيص المبدئي هو جزع في الكاحل ولكن الاشعة الذي يجريها الأم ستبين كل شيء.

وفاز الأهلي على الجونة بخمسة اهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء ضمن استعدادات الفريقان لعودة الدوري.

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