عبد الحفيظ يكشف لمصراوي تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:
أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن ياسر ابراهيم مدافع الفريق تعرض لاصابة قوية وهي جزع في الكاحل اثناء مباراة الفريق الودية امام الجونة.
وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لمصراوي، إن ياسر يجري الآن أشعة على قدمه لتحديد مدة غيابه عن الفريق والاطمئنان عليه.
وأوضح، أن التشخيص المبدئي هو جزع في الكاحل ولكن الاشعة الذي يجريها الأم ستبين كل شيء.
وفاز الأهلي على الجونة بخمسة اهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء ضمن استعدادات الفريقان لعودة الدوري.
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