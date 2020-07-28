خاص.. مروان محسن يمدد تعاقده مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد تامر النحاس، وكيل مروان محسن مهاجم الأهلي، أن النادي مدد تعاقده مع اللاعب لمدة ثلاث مواسم.

وقال النحاس، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن مروان وقع على عقود التجديد، والأمور انتهت دون أي أزمات.

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وأضاف: "كل ما تردد خلال الفترة الماضية بشأن وجود أزمة في تجديد اللاعب أمر عار تمام من الصحة".

وأوضح: "مروان مستمر مع الأهلي ومتواجد خلال المواسم المقبلة دون أي أزمات".

وأتم تامر النحاس قائلا: "لا يوجد شرط جزائي في عقد مروان الجديد مع الأهلي".