محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:
أكد تامر النحاس، وكيل مروان محسن مهاجم الأهلي، أن النادي مدد تعاقده مع اللاعب لمدة ثلاث مواسم.
وقال النحاس، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن مروان وقع على عقود التجديد، والأمور انتهت دون أي أزمات.
وأضاف: "كل ما تردد خلال الفترة الماضية بشأن وجود أزمة في تجديد اللاعب أمر عار تمام من الصحة".
وأوضح: "مروان مستمر مع الأهلي ومتواجد خلال المواسم المقبلة دون أي أزمات".
وأتم تامر النحاس قائلا: "لا يوجد شرط جزائي في عقد مروان الجديد مع الأهلي".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص.. مروان محسن يمدد تعاقده مع الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.