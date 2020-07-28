محمد هاني: هدفنا تحقيق دوري أبطال أفريقيا.. ولا يشغلنا مكان مباراة الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن الفريق يستعد للعديد من التحديات خلال ‏المرحلة المقبلة، لافتا أن بداية هذه المرحلة مواجهة إنبي يوم 9 أغسطس المقبل في بطولة الدوري ‏الممتاز، بعد استئناف المسابقة من جديد عقب فترة طويلة من التوقف، تجاوزت الثلاثة أشهر، ‏بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال هاني، إن الأهلي يسعى لحسم لقب الدوري الممتاز مبكرًا، خاصة أن هناك فارقًا من ‏النقاط مع أقرب المنافسين، ولكن في نفس الوقت البطولة لم تحسم إلى الآن، خاصة أن هناك دورًا ‏ثانيًا متبقيًا من المسابقة.‏

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وأوضح، أن الهدف هو التتويج ببطولة إفريقيا هذا الموسم، مشيرا إلى أن إقامة مواجهة الوداد من مباراة أو اثنتين في نصف النهائي لا تشغل اللاعبين كثيرا.

وأشار إلى ان اللاعبين لا يشغلهم مكان وملعب المباراة، بقدر تركيزهم في تحقيق الفوز والوصول للنهائي من أجل الفوز ‏باللقب الغائب عن النادي منذ فترة طويلة.‏

وأتم تصريحاته:" الأهلي استفاد بشكل كبير من تجربتي سموحة والجونة الوديتين، سواء على المستوى ‏البدني أو الفني، وأن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، منح اللاعبين 45 دقيقة في ‏المباراة الأولى، قبل أن يشارك بعض اللاعبين وقتًا أكبر في الودية الثانية.‏