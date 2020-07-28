محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد
كشف أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي عن الهدف الأبرز لفريقه خلال الموسم الحالي، وهو تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ العملاق الأحمر.
واختتم الأهلي استعداداته الودية بالفوز على الجونة بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليصبح جاهزاً لمواجهات الدوري المصري التي تنتطلق بعد أيام.
وفي تصريحات بعد المباراة قال الشيخ :"لدينا إصرار وعزيمة للعودة للمستوى الذي كنا عليه قبل فترة التوقف الطويلة، خاصة وأن الفريق مقبل على مرحلة صعبة من المنافسات".
ويستعد الأهلي لاستئناف الدوري بحثاً عن اللقب رقم 42 في مسيرته الحافلة بالألقاب، كما يستعد لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأضاف الشيخ :"الجهاز الفني بقيادة فايلر حريص على الاهتمام بكل التفاصيل الكبيرة والصغيرة من أجل تحقيق الهدف وهو التتويج بدوري الأبطال ومسابقة الدوري.
وتابع لاعب الأهلي :"الهدف الأكبر لنا هو دوري الأبطال، مواجهة نصف النهائي صعبة للغاية في ظل الظروف الحالية، كل الأندية في نصف النهائي لديها عناصر مميزة وطموح الفوز باللقب".
وأنهى الشيخ :"أتمنى أن نحتفل مع الجماهير في نهاية الموسم بلقب دوري أبطال إفريقيا وبطولة الدوري، ونعمل حالياً على تحقيق هذه الأهداف".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الشيخ: الهدف الأكبر لنا هو دوري الأبطال.. ونتمنى الاحتفال مع الجماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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