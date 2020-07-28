الأهلي: لم نحسم الدوري.. ولدينا أفضلية أمام الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رفض سامي قمصان، المدرب المساعد بالفريق الأول للأهلي، التأكيد على حسم الفريق الأحمر لبطولة الدوري، مشيرا إلى وجود أفضلية على الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال قمصان، في تصريحات لقناة "الأهلي": "لم نحسم الدوري رغم وجود فارق نقاط كبير مع الفرق الأخرى، المدير الفني رينيه فايلر يؤكد للاعبين أن كل مباراة هي أهم مباراة، المسابقة لم تنته بعد".

وأضاف: "فايلر يوصل للاعبين هذا الأمر ويؤكد أيضا على ضرورة استغلال مباريات الدوري من أجل الإعداد لدوري أبطال إفريقيا".

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وتابع: "اللاعبون يصبون كامل تركيزهم بنسبة 100% على المباريات سواء كانت رسمية أو ودية، من أجل حجز مكان في التشكيل الأساسي".

وتحدث قمصان عن إقامة نصف نهائي دوري الأبطال بنظام الذهاب والإياب قائلا: "سيكون هناك أريحية لخوض نصف النهائي على شوطين، الأول في المغرب والثاني في مصر".

وأوضح: "إقامة نصف النهائي من مباراة واحدة لـ90 دقيقة كان ستضعنا تحت ضغط، وكان سيتطلب منا حسم المباراة مبكرا لتجنب عدم الوصول إلى ركلات الترجيح، لكن الذهاب والإياب أفضل".

وأتم مدرب الأهلي قائلا: "هناك أفضلية للأهلي على الوداد وهي أن مباراة العودة ستقام على أرضنا، الجميع لديه الطموح للفوز باللقب وإن شاء الله نحقق البطولة".