الزمالك: بن شرقي وأوناجم يعودان خلال 72 ساعة.. وقرار كارتيرون كان لمصلحة النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، أن الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم سيعودان لمصر خلال 72 ساعة، مشيراً إلى أن قرار الفرنسي باتريس كارتيرون في مسألة المشاركة في دوري we المصري كان لمصلحة الفريق.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك: "الفترة الماضية كارتيرون وجهازه الفني تعبوا جدا في المعسكر الأول، وهو جرئ ومنظم وقال ان هذا وقت تجريب الناشئين، وكل التغييرات التي يقوم بها هو مجهز لها من فترة".

وأضاف: "المباريات الودية هي فترة استعداد، يجب علينا أن نستمر في العمل وهذه هي البداية، والبداية رائعة من ناحية المستوى البدني وكارتيرون استطاع أن يرجع مستوى اللاعبين بسرعة".

وتابع أمير مرتضى: "مرتضى منصور وأعضاء مجلس الإدارة أعطوا لنا كل شئ ووفروا لنا جميع ما نحتاجه، ونحن الفريق الوحيد الذي قام بعمل معسكرين، ونقوم بتطبيق سياسة النادي".

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وعن موعد عودة بن شرقي وأوناجم، قال أمير: "نتواصل مع سفير مصر في المغرب، واللاعبين تواصلوا معه لكي يتم انهاء جميع الأوراق، وننتظر رحلة لكي يعودوا على متنها، لأن لا يوجد رحلات جوية مباشرة، وخلال 72 ساعة سيكونوا في مصر".

وأكمل أمير مرتضى تصريحاته: "اللاعبين الشباب لهم عقود ولم يصعدوا للفريق الأول بالصدفة وهم أكثر لاعبين تمت مشاهدتهم خلال الفترة الماضية، وهم يقومون باكتساب شخصية الفريق ولن نتكرهم حتى يكونوا في القوام الأساسي للفريق".

وواصل أمير مرتضى: "مرتضى منصور طلب رأي كارتيرون في موضوع استكمال الدوري، ورأي مجلس الإدارة انه كان بيرفض عودة الدوري والجهاز الفني قراره في النهاية كان لمصلحة النادي".

واختتم أمير مرتضى تصريحاته: "مرتضى منصور سمع رأي كارتيرون في مسألة المشاركة في الدوري أمام الناس في الجمعية العمومية، وهو يرى أن هذا واقع وأن المصلحة العليا للنادي هي المشاركة من أجل التحضير للبطولة الأفريقية وحتى لا تكون هناك عقوبات على النادي، على الرغم من اعتراضه أنه هو يشارك".