نادر شوقي: ما يثار عن موقف رمضان صبحي مع هدرسفيلد مجرد "تقارير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي، أن لاعب الأهلي المعار من فريق هدرسفلد الإنجليزي، لم يحسم أمره بالعودة كما يردد البعض.

وقال شوقي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، " لم يصلنا اي شيء رسمي من هدرسفيلد بخصوص موقف رمضان صبحي".

وأضاف:"خليهم يقولو اللى هما عاوزينه واحنا منتظرين الرسمي وكل ما يقال مجرد تقارير تنشر".

Advertisements

وفي وقت سابق كان وكيل صبحي قد صرح بأن رمضان صبحي لن يلعب في مصر سوى مع الأهلي فقط، وسيستمر في الأهلي لأنه بيته إذا لم يخض تجربة الاحتراف.

وأشار إلى ان هدرسفيلد يريد بيع رمضان صبحي لأن عقده سينتهي بعد موسمين، لذا النادي الإنجليزي يريد الاستفادة المالية من بيع اللاعب.

وأوضح "موقف الأهلي واضح وهو شراء اللاعب، جمعتني جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي وأيضًا الخطيب عقد جلسة مع رمضان في شهر أبريل الماضي تم الاتفاق من خلالها على الخطوط العريضة في مستقبل اللاعب".