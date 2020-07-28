محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي، أن لاعب الأهلي المعار من فريق هدرسفلد الإنجليزي، لم يحسم أمره بالعودة كما يردد البعض.
وقال شوقي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، " لم يصلنا اي شيء رسمي من هدرسفيلد بخصوص موقف رمضان صبحي".
وأضاف:"خليهم يقولو اللى هما عاوزينه واحنا منتظرين الرسمي وكل ما يقال مجرد تقارير تنشر".
وفي وقت سابق كان وكيل صبحي قد صرح بأن رمضان صبحي لن يلعب في مصر سوى مع الأهلي فقط، وسيستمر في الأهلي لأنه بيته إذا لم يخض تجربة الاحتراف.
وأشار إلى ان هدرسفيلد يريد بيع رمضان صبحي لأن عقده سينتهي بعد موسمين، لذا النادي الإنجليزي يريد الاستفادة المالية من بيع اللاعب.
وأوضح "موقف الأهلي واضح وهو شراء اللاعب، جمعتني جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي وأيضًا الخطيب عقد جلسة مع رمضان في شهر أبريل الماضي تم الاتفاق من خلالها على الخطوط العريضة في مستقبل اللاعب".
كانت هذه تفاصيل خبر نادر شوقي: ما يثار عن موقف رمضان صبحي مع هدرسفيلد مجرد "تقارير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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