أعلن الجهاز الفني لفريق إنتر ميلان، بقيادة أنطونيو كونتي المدير الفني، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهةنابولي، والتي تقام في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو".
ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 76 نقطة، وضمن تأهله لدوري أبطال أوروبا وخسر فرصة الحصول على اللقب لصالح يوفنتوس الذي توج به رسميًا يوم الأحد الماضي، لكنه يسعى للثأر من نابوليالذي أقصاه من دور نصف النهائي لبطولة كأس إيطاليا في شهر يونيو الماضي.
وجاء تشكيل إنتر لمواجهة نابولي كما يلي:
في حراسة المرمى: سمير هاندانوفينش
خط الدفاع: دامبروزيو - دي فري - باستوني - أنطونيو كاندريفا
خط الوسط: بروزوفيتش - باريلا - بيراغي - بورخا فاليرو
خط الهجوم: ألكسس سانشيز - روميلو لوكاكو
كانت هذه تفاصيل خبر لوكاكو يقود هجوم إنتر ميلان أمام نابولي بالدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.