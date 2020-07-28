لوكاكو يقود هجوم إنتر ميلان أمام نابولي بالدوري الإيطالي

أعلن الجهاز الفني لفريق إنتر ميلان، بقيادة أنطونيو كونتي المدير الفني، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهةنابولي، والتي تقام في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو".

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 76 نقطة، وضمن تأهله لدوري أبطال أوروبا وخسر فرصة الحصول على اللقب لصالح يوفنتوس الذي توج به رسميًا يوم الأحد الماضي، لكنه يسعى للثأر من نابولي

الذي أقصاه من دور نصف النهائي لبطولة كأس إيطاليا في شهر يونيو الماضي.

وجاء تشكيل إنتر لمواجهة نابولي كما يلي:

في حراسة المرمى: سمير هاندانوفينش

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خط الدفاع: دامبروزيو - دي فري - باستوني - أنطونيو كاندريفا

خط الوسط: بروزوفيتش - باريلا - بيراغي - بورخا فاليرو

خط الهجوم: ألكسس سانشيز - روميلو لوكاكو