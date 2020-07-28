جاتوزو يعلن تشكيل نابولي أمام إنتر ميلان بالدوري الإيطالي

أعلن الجهاز الفني لفريق نابولي، بقيادة جينارو جاتوزو المدير الفني، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة إنتر ميلان، والتي تقام في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الجولة 37 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو". ويحتل نابولي المركز السابع برصيد 59 نقطة ويسعى لتحقيق الفوز اليوم وحجز مقعد مؤهل للدوري الأوروبي في الموسم المقبل. مؤهل للدوري الأوروبي في الموسم المقبل. وجاء تشكيل نابولي أمام إنتر ميلان كما يلي: حراسة المرمى: أليكس ميريت Advertisements خط الدفاع: إليسيد هيساي - ماكسيموفيتش - كوليبالي - ماريو روي خط الوسط: ديما - إلماس - زيلينسكي خط الهجوم: بوليتانو - ميليك - إنسيني

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