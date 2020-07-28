أحمد الشيخ: الأهلي يسير بخطوات ثابتة قبل استئناف الدوري

أكد أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق يسير بخطوات ثابتة، استعدادًا لاستنئاف مباريات بطولة الدوري، وهو ما ظهر بشكل واضح من خلال المباراتين الوديتين اللتين خاضهما الفريق، وحقق فيهما الفوز على سموحة والجونة.

وأشار إلى أن فترة التوقف كانت كبيرة، وهو ما استلزم خوض تدريبات قوية ومباريات في فترة زمنية قصيرة، تماشيًا مع سيناريو عودة الدوري، وضغط المباريات خلال الفترة المقبلة، وأن لاعبي الأهلي لديهم إصرار وعزيمة على العودة إلى المستوى الذي كان عليه الفريق قبل فترة التوقف الطويلة بسبب فيروس كورونا.

وأوضح الشيخ أن الفريق مقبل على مرحلة صعبة، نظرًا للارتباط بالمنافسة على بطولة الدوري،

إلى جانب مواجهتي الوداد المغربي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وأن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر حريص على الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة، حتى يتمكن الفريق من تحقيق الهدف الذي يسعى إليه بالفوز بالبطولتين.

وأكد اللاعب أن هناك حالة من التركيز الشديد داخل الفريق، وأن رينيه فايلر، المدير الفني، يتحدث عن ضرورة بذل أقصى جهد خلال التدريبات، وكذلك الحرص الشديد لتجنب تعرض أحد اللاعبين للإصابة بعد فترة الغياب الطويلة التي تركت آثارها على الحالة البدنية للجميع.

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وأضاف: «المباريات الودية التي خضناها

أمام سموحة والجونة شهدت الدفع بعدد كبير من اللاعبين، وهو ما يعتبر رسالة من الجهاز الفني بأن كل لاعب يمتلك فرصة المشاركة في الفترة المقبلة، مما يمثل دافعًا وحافزًا للكل من أجل الاجتهاد، وهو ما يصب في صالح الفريق بشكل عام».

وتطرق الشيخ إلى الحديث عن دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أنها الهدف الأكبر الذي يسعى إليه الفريق، وأن مواجهات الدور نصف النهائي تحمل صعوبات بالغة في ظل الأوضاع الراهنة، وأن الفرق الأربعة التي تأهلت الى الدور نصف النهائي تضم عناصر مميزة ولديها طموح الفوز باللقب، وهو ما يجعل المهمة صعبة للغاية على الجميع.

وطلب الشيخ من جمهور النادي الأهلي أن يستمر في دعمه ومساندته للجهاز الفني واللاعبين، خاصة في المرحلة الصعبة القادمة، متمنيًا أن يكون التوفيق حليف الفريق وأن يحتفل مع الجماهير ببطولة الدوري ولقب دوري أبطال أفريقيا.