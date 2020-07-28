شاهد.. الجهاز الفني ليد سيدات الزمالك يرتب للمرحلة الثانية للتدريبات

كشف قاسم إبراهيم المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك، عن شفاء سهيلة خالد لاعبة الفريق والتي كانت تعاني من شد في العضله الضامه ومشاركتها بتدريبات اليوم بشكل طبيعي . في العضله الضامه ومشاركتها بتدريبات اليوم بشكل طبيعي . وعقد الجهاز الفني لسلة الزمالك جلسة اليوم من أجل الترتيب للبدء في المرحله الثانيه للبرنامج التأهيلي الجديد مع اللاعبات قبل بدء مران اليوم بالملعب المفتوح.. الترتيب للبدء في المرحله الثانيه للبرنامج التأهيلي الجديد مع اللاعبات قبل بدء مران اليوم بالملعب المفتوح.. وخاض الفريق تدريباته وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لتفادي إصابة أي فرد من المنظومة بفيروس كورونا.

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