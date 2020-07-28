الأهلي يعدد مكاسب وديتي سموحة والجونة

أعرب سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن ‏رضاه بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق خلال الوديتين اللتين خاضهما الفريق حتى الآن في ‏فترة الإعداد، التي انطلقت في يونيو الماضي مع صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة ‏بعودة الفريق إلى التدريبات، والإعلان عن استئناف النشاط من جديد خلال شهر أغسطس المقبل.‏

وقال قمصان إن الجهاز الفني حقق الكثير من أهدافه إلى الآن في فترة الإعداد، حيث خاض ‏الفريق مباراة بين لاعبي الفريق «تراي ماتش» في ملعب التتش وكانت في غاية القوة، ثم خاض لقاءين أمام ‏سموحة وانتهى بفوز الفريق برباعية، ثم الجونة مساء اليوم على ملعب التتش

وانتهى بفوز ‏الأهلي 5-2.‏

وأوضح المدرب المساعد أن أداء الفريق شهد تحسنًا وعدد الدقائق التي خاضها الفريق جاء ‏بشكل أكبر، استعدادًا لخوض الـ90 دقيقة في المباريات الرسمية، وأن هناك الكثير من اللاعبين ‏عادوا إلى مستواهم واطمأن عليهم الجهاز الفني بشكل كبير قبل انطلاق منافسات الدوري.‏

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وأشار قمصان إلى أن الفريق يسير بشكل جيد في بطولة الدوري، وهناك فارق نقاط مع أقرب ‏منافس للفريق ولكن البطولة لم تحسم بعد، وأنه يتمنى أن يواصل الفريق مشواره في المسابقة من ‏أجل الوصول إلى تحقيق اللقب المحلي والتحضير بشكل قوي من

خلال مباريات الدوري ‏لمواجهتى الوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

وشدد المدرب المساعد بالأهلي على أن جميع اللاعبين والجهاز الفني كانوا على استعداد تام ‏لعودة النشاط من جديد، وخاض الفريق تدريبات قوية سواء على المستوى الفني أو الخططي، ‏واطمأن الجهاز على جاهزية اللاعبين من خلال المباراتين الوديتين، خاصة بعد الحالة التي ظهر ‏عليه الكثير من اللاعبين سواء على المستوى البدني أو الفني، وظاهرة «تهديف» أكثر من لاعب ‏والتعامل بشكل قوي وجاد مع التجارب الودية التي خاضها الفريق.‏

واختتم سامي قمصان تصريحاته، مؤكدًا أن الأهلي أمامه أهداف واضحة يسعى إلى تحقيقها، ‏وفي مقدمتها الفوز ببطولة الدوري العام والتركيز قبل مواجهتي الوداد في نصف نهائي دوري ‏أبطال إفريقيا، وأنه يأمل بأن يكون التوفيق حليف الفريق في المرحلة المقبلة لإسعاد الجماهير ‏وتحقيق طموحاتهم، من خلال الفوز بجميع البطولات التي يشارك بها الأهلي.‏