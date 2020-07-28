طائرة سيدات الزمالك يواصل تدريباته بمركز شباب الجزيرة

خاض الفريق الأول لكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك، بقيادة إيهاب محمد علي المدير الفني تدريباته اليوم الثلاثاء بمركز شباب الجزيرة نظرا لوجود إصلاحات بصالة النادي. وعقد الجهاز الفني للفريق جلسه مع اللاعبات لمناقشة برنامج الفترة الحاليه وتنفيذ البرنامج التدريبي الخاص للفريق ثم البدء بالمباريات الوديه في الشهر المقبل. اللاعبات لمناقشة برنامج الفترة الحاليه وتنفيذ البرنامج التدريبي الخاص للفريق ثم البدء بالمباريات الوديه في الشهر المقبل. من جانبه، أشاد إبراهيم بدر مدرب أحمال الفريق بتحسن الحاله البدنيه للاعبات وتنفيذ البرنامج التأهيلي خلال المرحلتين الاولي والثانيه من البرنامج مؤكدًا التزام الجميع. أحمال الفريق بتحسن الحاله البدنيه للاعبات وتنفيذ البرنامج التأهيلي خلال المرحلتين الاولي والثانيه من البرنامج مؤكدًا التزام الجميع. وقرر الجهاز الفني لفريق الطائرة للسيدات مواصلة التدريبات حتي يوم الخميس المقبل ومنح اللاعبات راحه بدءا من يوم الجمعه لمدة ثلاثة أيام.

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