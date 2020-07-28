مدير أعمال رمضان صبحي يكشف حقيقة رفض هيديرسفيلد تمديد الإعارة

نفى نادر شوقي مدير أعمال رمضان صبحي نجم الأهلي، المعار من هيديرسفيلد تاون، ما تردد حول وصول إخطار من الفريق الإنجليزي بخصوص رفض تمديد إعارة اللاعب.

وقال شوقي إنه لا صحة لما تردد حول وصول أي إخطار رسمي من الفريق الإنجليزي.

وأوضح شوقي أن أي تطورات خاصة بمستقبل رمضان صبحي سيكون بعد حسم مصيره مع هيديرسفيلد.

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وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز على الجونة بخماسية مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعت ‏بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، في ثاني تجارب الأحمر الودية خلال فترة الإعداد، استعدادًا لاستكمال ‏مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

سجل خماسية الأهلي كلا من: وليد ‏سليمان

في الدقيقة الثانية، ياسر إبراهيم في الدقيقة 41، ثم أضاف محمد مجدي أفشة الثالث في الدقيقة 58 من ركلة جزاء احتسبت لصالح مروان محسن، وعاد أفشة ليضيف الهدف الرابع للنادي الأهلي من تسديدة قوية بعد عدة تمريرات مميزة من لاعبي الأحمر في الدقيقة 83، واختتم بادجي الخماسية بالدقيقة 89 من عمر اللقاء.

بينما سجل أهداف الجونة أحمد مجدي في الدقيقة 65، ثم أحرز أحمد فتحي هدف بالخطأ في مرماه بالدقيقة 68.