لاعب الأهلي يوضح موقفه من الاحتراف في أوروبا

قال محمد هاني، ظهير أيمن فريق الأهلي، إن التجارب الودية في غاية الأهمية بالنسبة للفريق الأحمر قبل استكمال بطولة الدوري.

وأشار هاني إلى أن تركيز لاعبيه على حسم لقب الدوري بتحقيق الانتصارات بجانب الفوز على حساب الوداد

المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتأهل للدور النهائي.

وعن خلافة أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي، أكد أنه هذا الأمر لا يحمله ضغوطًا بقدر تحمل المسؤولية ودوافع

جديدة لتقديم أفضل ما لديه.

وأشار إلى أنه لا يهتم سوى بالنقد البناء الذي يسعى لتطوير نفسه موضحاً أنه أول من ينتقد نفسه كما أنه لا يهتم بانتقادات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنه لا ينشغل بالتفكير في الرحيل لأوروبا سوى بعد تحقيق الإنجازات والبطولات وإثبات جدارته مع الأهلي.