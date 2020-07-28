الزمالك يهزم طنطا بثنائية وديًا.. وحسام أشرف يواصل التألق

فاز فريق الزمالك على نظيره “طنطا” بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء اليوم باستاد الجيش ببرج العرب استعدادا لاستئناف النشاط الكروي من جديد.

أهداف المباراة جاءت في البداية عن طريق الزمالك خلال الدقيقة 60 عن طريق الناشئ الواعد حسام أشرف، بعدما استقبل كرة عرضية داخل منطقة جزاء من مصطفى فتحي لعبها برأسه سكنت شباك طنطا.

ونجح طنطا في إدراك التعادل عن طريق محمد العشري بصورة مشابهة لهدف الزمالك من ركلة حرة أيضا من الجانب الأيسر وتمر عرضية ورأسية من لاعب طنطا في الشباك بالدقيقة 70 من عمر المباراة ليعلن تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

ونجح الزمالك في تسجيل الهدف الثاني عن طريق مصطفى فتحي في الدقيقة 82 من عمر المباراة مستغلا تمريرة خاطئة لينطلق ويحصل على الكرة وينفرد بالمرمى ليودعها يسارية أرضية في الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدفين لهدف

وواصل باتريس كارتيرون سياسة الدفع باللاعبين الشباب خلال الفترة الماضية، ودفع بعدد من الأسماء المميزة خاصة سيف فاروق جعفر وحسام أشرف.

أمير مرتضى يشيد بالتجربة الودية

وعقب المباراة، أشاد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي، باللاعبين الصغار، مؤكدًا أن كارتيرون مدرب جرئ ومنظم، وحريص على الدفع باللاعبين الشباب.

Advertisements

وأضاف أمير مرتضى أننا كنا نتخيل أن الفريق سيظهر بشكل بدني وفني متوسط، لكن كارتيرون نجح في ظهور الفريق بشكل أفضل مما كنا نتوقع .. مشددا على أن المباريات الودية ليست مؤشرا حقيقيا للفريق ولكننا نعمل ضمن خطة واضحة يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية.

ووجه المشرف على الكرة بالزمالك، الشكر للسفير المصري في المغرب على مجهوده مع الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبي الزمالك ، مشيرا إلى أن إدارة النادي قامت بإنهاء كل الأمور الخاصة بالأوراق والإجراءات لكنها تنتظر وجود أي رحلة إلى مصر لعودتهما والانضمام للفريق.

وأكمل المشرف على الكرة بالنادي بأنه كان هناك اقتراح بإقامة مواجهة الرجاء المغربي البيضاوي من مباراة واحدة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن الآن البطولة عادت إلى نظامها القديم، والبطل لا ينظر إلى أي نظام ونحن مستعدون لكل الظروف.

وعن اللاعبين الناشئين الموجودين في المعسكر السكندري ، أكد أمير مرتضى أن المدير الفني للزمالك يتابعهم منذ فترة كبيرة، وقمنا بعمل عقود محترفين لهم منذ سنتين، وما يحدث الآن ليس صدفة، فهو معمول حسابه منذ فترة كبيرة.. مطالبا الجماهير بدعم اللاعبين الناشئين وعلي الجميع عدم تحميلهم أكثر مما يجب، موضحا أننا سنسير معهم بشكل سليم حتى يصبحوا مؤهلين للتواجد بشكل مستمر.

وبالنسبة لما حدث في ملف استئناف بطولة الدوري فقد أوضح أمير مرتضى أن مجلس الإدارة طلب رأي الجهاز الفني للفريق، وفي البداية كارتيرون أبدى اعتراضه على عودة الدوري خلال اجتماع اتحاد الكرة مع المدربين، ثم تحدث هو شخصيا بعدها مع المدرب وحضر أمام الجمعية العمومية للنادي وقال إنه كان يرفض المشاركة في الدوري ولكن كان يجب علينا التعامل مع الظروف الحالية ونظرنا في النهاية إلى مصلحة النادي.

..