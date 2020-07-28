قرار اقتصادي هام من إدارة اتحاد جدة!

تُكثف إدارة اتحاد جدة من جهودها لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي عانى منها النادي خلال الفترة الماضية، بسبب توقف أي مداخيل مالية بسبب جائحة كورونا، وتوقف الدعم من وزارة الرياضة السعودية.

ووقعت إدارة اتحاد جدة، أمس الإثنين، عقد رعاية مع شركة FAW للسيارات، التي ستظهر كراعِ رئيسي على قمصان الفريق الأول، بالإضافة إلى عدة امتيازات أخرى.

وجاء الاتفاق مع شركة “فاو” للسيارات بتوقيع عقد لنهاية الموسم يبلغ قيمته 8 ملايين ريال بمعدل مليون ريال عن المباراة الواحدة نظير انضمام الشركة المتخصصة في تأجير السيارات لعائلة رعاة النادي الجداوي.

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وأعرب رئيس الاتحاد، أنمار الحائلي، عن سعادته بتوقيع اتفاقية الشراكة، متمنياً بأن تحقق هذه العلاقة أهدافها في مصلحة النادي والشركة الراعية.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، عن قرار اقتصادي هام اتخذه نادي اتحاد جدة، وذلك بتوقيع عقد لمنع امتياز تصنيع وتسويق والملابس الرياضية، ومنتجات فرق النادي.

وأضافت بأن إدارة اتحاد جدة ستوقع مع راعي جديد، مساء اليوم، بحسب ما تم إعلانه بعد توقيع عقد الرعاية بالأمس مع شركة فاو.

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