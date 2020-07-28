الأهلي يكتسح الجونة ودياً بخماسية..وتألق لـ”مجدي أفشة” في تحضيرات عودة الدوري المصري

اكتسح الأهلي ضيفه الجونة بخماسية مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعتهم اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2020، استعدادًا لعودة الدوري المصري يوم 6 أغسطس المقبل.

وتعتبر هذه المباراة الثانية لفريق “الأهلي”، حيث واجه فريق سموحة يوم 24 يوليو الماضي، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة، في أولى مبارياته الودية استعدادًا لاستئناف بطولتي الدوري المصري، ودوري أبطال أفريقيا.

نُقلت مباراة “الأهلي والجونة” على قناة النادي الأهلي بثوبها الجديد، كما نُقلت على قناة أون تايم سبورت، وأقيمت المباراة على ملعب “مختار التتش” بالنادي الأهلي.

وافتتح وليد سليمان أهداف المباراة فى الدقيقة الثانية، الذي نجح في استغلال الخروج الخاطئ لإسلام طارق ليرواغه ويضع الكرة في الشباك بكل سهولة.

وفى الدقيقة 41 أضاف ياسر ابراهيم الهدف الثاني للأهلي، جاء الهدف من ضربة ركنية على الجهة اليسرى تولى تنفيذها علي معلول وارسلها عالية داخل منطقة الجزاء وارتقى لها ياسر إبراهيم وضربها رأسية قوية في شباك إسلام طارق الذي اكتفى بمشاهدتها، لينتهي الشوط بتقدم الاهلي بهدفين دون مقابل.

ومع انطلاق الشوط الثاني فى الدقيقة 51 عزز محمد مجدى أفشة تقدم الاهلي من ركلة جزاء، والذي سددها على يمين حارس المرمى الذي ذهب إلى الزاوية العكسية.

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ثم أجري مدرب النادي الأهلي رينيه فايلر عدة تبديلات فى الدقيقة 61، بخروج رمضان صبحي وعمرو السولية وجونيور أجاي ومحمد الشناوي وعلي معلول ومروان محسن ومحمد هاني، ودخول أحمد الشيخ وأليو بادجي وعلي لطفي وعربي بدر وأحمد فتحي ومحمد شكري ومحمود كهربا.

وفى الدقيقة 65 قلص الجونة الفارق بتسجيل الهدف الاول من ركلة جزاء، تولى تنفيذها “أحمد مجدي” وسددها على يمين على لطفي الذي حاول التصدى لها ولكن سكنت الكرة شباكه في الاخير.

وبعد أقل من دقيقتين فقط سجل الجونة الهدف الثاني بحطأ فادح من مدافع النادي الأهلي “أحمد فتحي”، جاء الهدف من كرة طويلة مُرسلة من منتصف الملعب داخل منطقة جزاء الأهلي، حاول أحمد فتحي تمهيدها برأسه إلى علي لطفي ولكن خروج الأخير من مرماه ساهم بشكل كبير في دخول الكرة إلى الشباك.

وفى الدقيقة 82 عاد “محمد مجدي أفشة ليسجل الهدف الرابع للأهلي والثاني له، قصة الهدف، أحمد الشيخ مر من مدافع الجونة على الجهة اليمنى من حدود منطقة الجزاء، ومررها إلى أليو بادجي داخل المنطقة الذي مرر إلى أفشة ليسددها الاخير بباطن القدم أرضية في أقصى الزاوية اليمنى.

وفى الدقيقة 89 اختتم “أليوم بادجي” مهرجان الاهداف، بتمريرة أفشة من بعد منتصف الملعب إلى أليو بادجي المنفرد تمامًا بالمرمى ليسددها قوية بشباك عمر رضوان.

ويتصدر “الاهلي” جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، بفارق 16 نقطة عن صاحب المركز الثاني “المقاولون العرب”، بينما يحتل “الجونة” المركز الـ 11 برصيد 20 نقطة من 18 مباراة.

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