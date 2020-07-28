رياضة | أصغر لاعب في الليجا يرفض مقارنته بميسي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أصغر لاعب في الليجا يرفض مقارنته بميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف لوكا روميرو، لاعب وسط فريق ريال مايوركا وأصغر لاعب يشارك في الدوري الإسباني، إنه يزعجه مقارنته بمثله الأعلي ليونيل ميسي، قائلًا «هناك ميسي واحد فقط».

وقال اللاعب الأرجنتيني المكسيكي صاحب الـ 15 عامًا خلال حوار مع قناة «فوكس سبورتس» «يزعجني هذا الأمر لأن هناك ميسي واحد فقط وأنا أرغب في صنع اسم لي في كرة القدم وهو لوكا روميرو».

ومع ذلك، أكد لاعب الوسط الشاب أن لقاء مهاجم الفريق الكتالوني سيكون بمثابة «حلم» لأنه دائما ما اعتبره «رمزا» له.

وولد روميرو، نجل لاعب كرة القدم الأرجنتيني الأسبق دييجو أدريان روميرو، في المكسيك كما أنه يحمل أيضا الجنسيتين الأرجنتينية والإسبانية.

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وأصبح روميرو أصغر لاعب يشارك في «الليجا» في الـ 24 من يونيو الماضي عند دخوله في الشوط الثاني من مواجهة فريقه أمام ريال مدريد والتي فاز بها الأخير بهدفين دون رد.

ويشار إلى أن ليونيل ميسي صاحب الـ 33 عامًا قد شارك في 42 مباراة في كل المسابقات مع برشلونة هذا الموسم وسجل 30 هدفًا كما صنع 26.

«البرغوث» الأرجنتيني توج بلقب هداف الدوري الإسباني الدرجة الأولى بعدما سجل 25 هدفًا فيما صنع 22 أخرين بحسب موقع «ترانسفير ماركت» الألماني.

خسر برشلونة لقب «الليجا» بعدما حل في المركز الثاني في الترتيب برصيد 82 نقطة، فيما حسم غريمه ريال مدريد اللقب بعدما جمع 87 نقطة.

يستعد الآن ميسي ورفاقه لمواجهة نابولي الإيطالي في إياب دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال إوروبا والتي ستقام على ملعب «كامب نو» خلف أبواب موصدة، كانت مباراة الذهاب قد انتهت بهدف لمثله والتي أقيمت في ملعب «سان باولو».