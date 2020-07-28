رياضة | ويليان يقترب من آرسنال بعد رفض تشيلسي لطلبه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ويليان يقترب من آرسنال بعد رفض تشيلسي لطلبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أنه هناك تطورات جديدة طرأت في مستقبل البرازيلي ويليان بورخيس دا سيلفا نجم تشيلسي الإنجليزي في الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة الجارديان البريطانية أن ويليان سينضم إلى آرسنال بعد أن رفض تشيلسي الموافقة على طلبه بتجديد عقد لمدة 3 سنوات.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية أن البلوز يرغب في تجديد عقد نجمه البرازيلي لمدة عامين فقط في حين يصر ويليان على عقد مدته ثلاث سنوات.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ويليان البالغ من العمر 31 عامًا كان قد إنضم إلى تشيلسي في عام 2013 قادماً من أنجي الروسي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ويليان شارك مع تشيلسي حتى الآن في 339 مباراة وسجل 63 هدفًا وصنع 62 تمريرة حاسمة.