رياضة | مدرب الأهلي: استفدنا كثيرا من ودية الجونة والفوز بلقب إفريقيا طموح الجميع

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي: استفدنا كثيرا من ودية الجونة والفوز بلقب إفريقيا طموح الجميع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث سامي قمصان المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فوز فريقه على الجونة وديا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وقال عقب نهاية المباراة ":"المباراة هي استعداد جيد للدوري، ونعمل فيها على تجهيز اللاعبين البعيدين عن الفريق منذ فترة مثل رمضان صبحي".

وأضاف :"حققنا نتيجة مميزة والمدرب اطمأن على الفريق، ومكاسب المباراة كانت كبيرة ومفيدة للغاية".

وأشار :"نتمنى أن تكون إصابة ياسر إبراهيم بسيطة ونتمنى أن يعود سريعا للفريق لأنه من العناصر المهمة".

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وأوضح :"فايلر ينظر إلى المباريات الودية بأهمية كبيرة، ونقيم المباراة بشكل كبير سواء بدنيا أو فنيا أو خططيا".

وزاد :"ما ساعدنا هو خوض الجونة اللقاء بأكثر من تشكيل والمباراة بروفة قوية قبل انطلاق الدوري".

وأردف :"الدوري لم ينته بعد ونأخذ كل مباراة على حدة، وفايلر يستغل مثل هذه الأمور من أجل إفريقيا".

وأشار :"تركيز اللاعبون في المباريات الودية 100% وهناك رغبة من اللاعبين على الظهور بشكل مميز لحجز مكان أساسي في تشكيل الفريق".

وأتم :"خوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يمثل أريحية لنا، ونتمنى أن نحقق طموح النادي الأهلي وطموح الجهاز بالفوز بلقب بطولة إفريقيا".