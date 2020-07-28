رياضة | حسام أشرف: تعليمات كارتيرون سر تألق الناشئين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:17 مساءً - انت الان تقراء خبر حسام أشرف: تعليمات كارتيرون سر تألق الناشئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حسام أشرف لاعب فريق الشباب بالنادي وصاحب الهدف الأول في ودية فريق الكرة الأول بالزمالك وطنطا أنه يشارك في مركز المهاجم الصريح وكل مراكز الخط الأمامي، كما يطلب منه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول كارتيرون.

أضاف أشرف أن كارتيرون طالبنا بالهدوء وعدم الخوف داخل الملعب مشيرا إلى أن النجوم الكبار دائماً يتحدثون معنا، ويقدمون لنا دعما مستمرا بألا نخاف ونلعب بقوة وجرأة .

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وأوضح نجم شباب الزمالك أنه انضم للزمالك منذ ٥ سنوات قادماً من مركز شباب دمياط وكان طموحه من البداية المشاركة مع الفريق الأول.. موضحا أنه يقوم بعمل المطلوب منه فقط داخل الملعب ويحاول اللعب برجولة معتبرا أن تعليمات كارتيرون هي سر ظهوره وزملائه الناشئين بشكل طيب.

ووجه حسام أشرف الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على دعمه المستمر وتجديد عقود اللاعبين الناشئين موضحا سعادته أيضا بمساندة أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وكذلك ثقة الجهاز الفني للفريق.

كان الزمالك قد حقق الفوز اليوم على طنطا وديا بهدفين لهدف في المواجهة التي جمعتهما ببرج العرب ضمن معسكر الفريق في الإسكندرية استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي.