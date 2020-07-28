رياضة | صدمة في الأهلي.. الكشف عن تشخيص إصابة ياسر إبراهيم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:17 مساءً - انت الان تقراء خبر صدمة في الأهلي.. الكشف عن تشخيص إصابة ياسر إبراهيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن حجم الإصابة التي تعرض لها ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة الفريق الأحمر الودية أمام الجونة.

وقال المصدر إن إصابة ياسر إبراهيم عبارة عن التواء شديد في كاحل القدم وأجبر اللاعب على مغادرة ملعب المباراة.

وأضاف المصدر بأن مدافع الفريق الأحمر سيجري أشعة على قدمه بعد قليل من أجل تحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الفريق.

وحقق الأهلي فوزا وديا كبيرا على الجونة بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.