رياضة | أخيرًا.. ديمبيلي يشارك في تدريبات برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أخيرًا.. ديمبيلي يشارك في تدريبات برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد تدريبات نادي برشلونة الإسباني، مشاركة الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب البلوجرانا، وذلك بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الثلاثاء، عاد ديمبلي لتدريبات برشلونة بعد تعافيه من الإصابة وتجاوزه اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

ولم يشارك ديمبلي في أي مباراة مع برشلونة منذ نوفمبر الماضي كما لم يخض أي مباراة تحت قيادة المدرب كيكي سيتين بسبب الإصابات المتلاحقة التي أثرت عليه بالسلب منذ انتقاله للنادي الكاتالوني في 2017 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

وتعرض ديمبلي لإصابة عضلية في الفخذ الأيمن خلال مباراة برشلونة أمام دورتموند في نوفمبر الماضي ولم يشارك مع الفريق منذ ذلك الحين.

وبات ديمبلي جاهزا للمشاركة مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا حيث يلتقي الفريق مع نابولي الإيطالي الشهر المقبل في إياب دور الستة عشر على ملعب كامب نو.