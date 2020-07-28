رياضة | أشعة على قدم ياسر إبراهيم بعد إصابته مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أشعة على قدم ياسر إبراهيم بعد إصابته مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجري ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة على قدمه غدًا لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه الودية أمام الجونة.

وكان مدافع الأهلي قد اضطر لمغادرة مباراة فريقه الودية أمام الجونة في الدقيقة 48 بعد تعرضه للإصابة ليحل زميله أيمن أشرف بديلا له.

وستحدد الأشعة التي سيجريها مدافع الأهلي حجم الإصابة التي تعرض لها ومدة غيابه عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويتقدم الأهلي حاليا على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية المقامة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.