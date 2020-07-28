إصابة ماريانو مهاجم ريال مدريد بكورونا

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مهاجم ريال مدريد ماريانو دياز

قال ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن مهاجمه ماريانو دياز أصيب بكوفيد-19 مما يثير الشكوك حول مشاركته أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

وأظهرت الفحوص التي خضع لها لاعبو ريال أمس الاثنين إيجابية فحص ماريانو لكن النادي أكد أنه في "صحة ممتازة" وعزل نفسه بالمنزل.

وسيلتقي ريال، الذي خسر على أرضه 2-1 من مانشستر سيتي في ذهاب دور 16 قبل توقف الموسم في مارس آذار بسبب جائحة كوفيد-19، مع الفريق الانجليزي في استاد الاتحاد في لقاء الإياب يوم الثامن من أغسطس آب المقبل.