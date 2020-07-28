الامارات | شباب الأهلي والنصر يتنافسان على نجم مانشستر سيتي

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي والنصر يتنافسان على نجم مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام إيطالية عن أن نجم مانشستر سيتي، الإسباني دافيد سيلفا، تلقى عرضان للعب في دوري الخليج العربي، عن طريق شباب الأهلي والنصر.

وذكرت صحيفة "فوتبول إيطاليا" أن لاتسيو الإيطالي تقدم بعرض رسمي إلى سيلفا، أمس الاثنين، مشيرة إلى أن لاعب مانشستر سيتي تلقى عرضان من شباب الأهلي والنصر الإماراتيان، موضحة أن سيلفا يفاضل بين الرحيل إلى دبي، أو الانتقال إلى الدوري الإيطالي.

وكان سيلفا البالغ من العمر 34 عاماً قد أعلن الرحيل عن مانشستر سيتي، بعدما لعب في صفوف "السيتزين" عشرة سنوات، قادماً من فالنسيا الإسباني، إذ حقق لقب الدوري الإنجليزي أربعة مرات، كما فاز بلقب كأس العالم مع منتخب إسبانيا في 2010.

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