شكرا لقرائتكم خبر عن «لويز» يدخل تاريخ الدورى الإنجليزى مع أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الدولى البرازيلى دافيد لويز، مدافع فريق أرسنال، ارتكاب الأخطاء الساذجة رفقة الجانرز منذ انضمامه للفريق قادمًا من تشيلسى، فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتسبب لويز فى احتساب ركلة جزاء لصالح واتفورد، خلال مباراة الفريقين الأخيرة، بالجولة الختامية من الدورى الإنجليزى، فى المباراة التى انتهت لصالح الجانرز بنتيجة (3-2).

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن لويز حقق رقمًا سلبيًا تاريخيًا مع أرسنال، بعدما أصبح أول لاعب يتسبب فى احتساب 5 ركلات جزاء ضد فريقه فى موسم واحد بتاريخ المسابقة.

وأضافت أن لويز خلال فترته مع تشيلسى لم يتسبب إلا فى 3 ركلات جزاء بالرغم من أنه لعب 160 مباراة بالدورى الإنجليزى، بينما مع

أرسنال تسبب فى 5 ركلات جزاء فى 33 مباراة فقط.