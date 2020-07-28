شكرا لقرائتكم خبر عن ديمتروف: أعاني نفسيًا من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف لاعب التنس البلغارى، جريجور ديمتروف، أنه ما زال يعانى نفسياً من تبعات إصابته بفيروس كورونا، على الرغم من مرور أكثر من أسبوع على تماثله للشفاء.

وأكد ديمتروف الذى أصيب بالعدوى جراء مشاركته فى بطولة ديوكوفيتش الخيرية، التى أقيمت فى يونيو الماضى، أنه لا يزال غير قادر على المنافسة، وأن جسده يحتاج لوقت أطول حتى يعود إلى طبيعته.

وقال ديمتروف: «أنا محظوظ كونى أمارس التنس حالياً، لقد مررت بأزمة صعبة جداً، لقد شعرت بجميع أعراض هذا الفيروس، لم أكن أستطيع التنفس وفقدت حاستى الشم والتذوق، لقد كنت فى وضع سيئ جداً».

وتابع: «حتى هذه اللحظة لا أستطيع التذوق بشكل طبيعى، ولم تعد حاسة الشم إلى طبيعتها، إنه شىء غريب».

وأوضح ديمتروف أن عواقب الإصابة بكورونا لا تقتصر كونها جسدية، بل تؤثر بشكل كبير على الحالة النفسية للمصاب، حيث قال: «المرحلة الأصعب هى عندما تكون فى عزلة عن العالم، لقد قضيت ما يقارب الـ20 يوماً فى الحجر».

وأضاف: «خلال هذه الفترة كنت أفكر بأشياء غريبة، يجب أن يتحلى المصاب بالصبر والشجاعة لتجاوز هذه الأزمة، لقد كانت أيام سيئة للغاية، وتركت أثرا فى نفسى».

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وتابع: «بعد تماثلى للشفاء قررت المشاركة فى مباريات تحضيرية، وخسرت جميع هذه المباريات، يبدو أنى أحتاج إلى وقت أطول حتى اجتاز هذه الأزمة». واختتم: «أتمنى أن أستطيع التغلب على هذه العقبات، فجسدى بحالة جيدة، لكن أحتاج أن تعود نفسيتى كما كانت».