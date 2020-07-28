شكرا لقرائتكم خبر عن سولشاير يكشف أسباب تفوقه مع مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، أن الانتقادات التى واجهها فى بداية الموسم الحالى للدورى الإنجليزى الممتاز، جعلته أكثر إصرارًا على النجاح.

وكانت بداية المان يونايتد للموسم الحالى هى الأسوأ للنادى فى 30 عامًا، لكن الفريق أنهى المسابقة بقوة واحتل المركز الثالث بفوزه 2-0 خارج ملعبه على ليستر سيتى.

وقال سولسكاير، الذى لم يتعرض فريقه لأى هزيمة فى آخر 14 مباراة بالدورى، «لا أعتقد أن الخبراء توقعوا ذلك، كانت التوقعات تشير لاحتلالنا المركز السادس أو السابع».

وأضاف «إذا تعرضت لانتقادات فهذا يجعلنى أقوى. لدينا جميعا وجهات نظر مختلفة فى الإدارة، وأنا أفعلها بطريقتى».

وقال جارى نيفيل مدافع يونايتد السابق، إن الفوز على ليستر، أوضح وجود تطور، لكن النادى ما زال بحاجة للإنفاق بطريقة رشيدة فى سوق الانتقالات.

وأبلغ نيفيل، سكاى سبورتس «يونايتد بحاجة لمزيد من اللاعبين، آخر مرة كان فيها الفريق فى المربع الذهبى كانت تحت قيادة مورينيو، وأنفق النادى 170 مليون جنيه إسترلينى ولم يستثمر أمواله بطريقة رشيدة».

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