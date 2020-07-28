شكرا لقرائتكم خبر عن حسام أشرف: تعليمات كارتيرون سر تألق ناشئي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسام أشرف، لاعب فريق الشباب بنادي الزمالك، وصاحب الهدف الأول في ودية فريق الكرة الأول بالزمالك أمام طنطا، إنه يشارك في مركز المهاجم الصريح وكل مراكز الخط الأمامي، كما يطلب منه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني.

وأضاف اللاعب: «كارتيرون طالبنا بالهدوء وعدم الخوف داخل الملعب»، مشيرًا إلى أن النجوم الكبار دائماً يتحدثون معهم، ويقدمون لهم الدعم باستمرار.

وذكر نجم شباب الزمالك أنه انضم للزمالك منذ ٥ سنوات قادماً من مركز شباب دمياط، وكان طموحه من البداية المشاركة مع الفريق الأول، موضحًا أنه يقوم بعمل المطلوب منه فقط داخل الملعب ويحاول اللعب برجولة، معتبرًا أن تعليمات كارتيرون هي سر ظهوره وزملائه الناشئين بشكل طيب.

ووجه حسام أشرف الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور على دعمه المستمر، وتجديد عقود اللاعبين الناشئين، مؤكدًا سعادته أيضًا بمساندة أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، وكذلك ثقة الجهاز الفني للفريق.

كان الزمالك قد حقق الفوز اليوم على طنطا وديًا بهدفين لهدف، في المواجهة التي جمعتهما ببرج العرب، ضمن معسكر الفريق في الإسكندرية استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي.

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