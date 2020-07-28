شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: كارتيرون مدرب جريء ومنظم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، بأنه «رجل جريء ومنظم»، لأنه كان حريصًا على مشاركة اللاعبين الناشئين في هذا التوقيت، كما أننا متفقون على تنفيذ كل الأمور الفنية والبدنية والطبية منذ شهرين.

وعن المستوى الفني للفريق بعد العودة للتدريبات عقب التوقف الطويل، أوضح أمير مرتضى أننا كنا نتخيل أن الفريق سيظهر بشكل بدني وفني متوسط، لكن كارتيرون نجح في ظهور الفريق بشكل أفضل مما كنا نتوقع.. مشددا على أن المباريات الودية ليست مؤشرا حقيقيا للفريق ولكننا نعمل ضمن خطة واضحة يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية.

تابع المشرف على الكرة بأن انتظام الفريق في أكثر من معسكر تدريبي قد يكون مرهقا ماديا لمجلس الإدارة، لكننا نسير بشكل علمي من أجل العودة بأفضل شكل ممكن بعد غياب استمر أربعة أشهر.