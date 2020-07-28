شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يُكرم الإدارات المركزية ومديريات الشباب والرياضة الفائزة بجوائز التميز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتكريم عدد من مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، والإدارات المركزية بالوزارة، خلال الاحتفالية التي أقيمت، اليوم الثلاثاء، على مسرح وزارة الشباب والرياضة، بحضور مساعدو وزير الشباب والرياضة، ورؤساء الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة، وبعض مديري الشباب والرياضة بالمحافظات.

وخلال كلمته، تحدث الدكتور أشرف صبحي عن الخطط الاستثمارية لمراكز الشباب، ومشاريع اكتشاف الموهوبين في مختلف المجالات، كما تطرق اللقاء لطرح بعض التحديات التي تواجه المديريات في تنفيذ خطط وبرامج الوزارة.

وأكد «صبحي» أهمية تطوير كافة المنشآت الشبابية والرياضية، بما يضمن تحقيق الهدف الأسمى من ذلك التطوير والذي يهدف لتحويلها إلى منشآت جاذبة لكافة فئات المجتمع، مشيراً إلى أهمية دور مديري المديريات في الحفاظ على الخطط والبرامج التي تستهدفها الوزارة لتطوير الحركة الرياضية والشبابية في المحافظات.

وطالب الدكتور أشرف صبحي مديري المديريات بالعمل على معالجة المشكلات، وتحسين الأداء بمراكز الشباب، والمضي قدمًا نحو تطوير وتكثيف البرامج والمشروعات المنفذة كلٌ في محافظته بالتنسيق مع الإدارات المركزية المعنية بالأنشطة داخل الوزارة، مبينًا أن هناك تقييمًا دوريًا لجميع مديريات الشباب والرياضة كنهج تتبعه الوزارة في أسلوب عملها لتحقيق رؤي الوزارة وسياستها التي ترتكز بالأساس على خدمة نشء وشباب مصر.

وخلال الاحتفالية استعرضت الدكتورة ياسمين عراقي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالوزارة منظومة العمل بالإدارة المركزية والتي تعمل على الربط بين أهداف التنمية المستدامة 2030، وبرنامج عمل الحكومة، واستراتيجية وزارة الشباب، وربط خطط وإنجازات مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات بمنظومة الربط الإلكتروني.

كما استعرض عصام غنيم، مدير عام التخطيط منظومة العمل بالإدارة المركزية داخل قطاع الرياضة.

واختتم الحفل بتكريم مديريات الشباب والرياضة التي حققت المراكز الأولى في التقييم من قبل لجنة متخصصة، حيث تم تقسيم المحافظات إلى 6 أقاليم، ففي إقليم القاهرة الكبرى حققت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية المركز الأول على مستوى القطاع، وحققت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة المركز الأول على مستوى إقليم الإسكندرية، فيما حققت مديرية الشباب والرياضة بالغربية المركز الأول على مستوى إقليم الدلتا.

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وحققت مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد المركز الأول على إقليم القناة وسيناء، بينما حققت مديرية الشباب والرياضة بالفيوم المركز الأول على مستوى إقليم شمال الصعيد.

وحصدت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج المركز الأول على مستوى إقليم جنوب الصعيد. وعلى مستوى الإدارة المركزية بديوان عام وزارة الشباب والرياضة حققت جائزة التميز 6 إدارات مركزية وهي «البرلمان والتعليم المدني، شؤون الوزير، البرامج الثقافية والتطوعية، الخدمات المساعدة، الطلائع، والاستثمارات الرياضية».