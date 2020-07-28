شكرا لقرائتكم خبر عن وديًا.. الزمالك يفوز على طنطا بهدفين مقابل هدف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
فاز نادي فريق الكرة الأول بالنادي الزمالك على نظيره طنطا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب «برج العرب»، ضمن استعدادات الفريقين لعودة مباريات الدوري الممتاز بعد التوقف بسبب جائحة كورونا.
وأحرز أهداف الزمالك في اللقاء، حسام أشرف في الدقيقة ٦٠، ومصطفى فتحي في الدقيقة ٨٢، فيما أحرز هدف طنطا محمد العشري في الدقيقة ٧٠، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهذا اللقاء.
ويأمل الجاهز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي «كارترون» الوقوف على آخر استعدادات الفريق للتجهيز بشكل كامل عن طريق المباريات الودية، حيث سيواجه الزمالك طلائع الجيش غداً ضمن الاستعدادات لعودة المنافسات والمباريات خاصة بطولة الدوري العام وبطولة دوري أبطال أفريقيا.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
92,482
-
تعافي
34,838
-
وفيات
4,652
كانت هذه تفاصيل خبر وديًا.. الزمالك يفوز على طنطا بهدفين مقابل هدف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.