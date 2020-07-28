شكرا لقرائتكم خبر عن وديًا.. الزمالك يفوز على طنطا بهدفين مقابل هدف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فاز نادي فريق الكرة الأول بالنادي الزمالك على نظيره طنطا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب «برج العرب»، ضمن استعدادات الفريقين لعودة مباريات الدوري الممتاز بعد التوقف بسبب جائحة كورونا.

وأحرز أهداف الزمالك في اللقاء، حسام أشرف في الدقيقة ٦٠، ومصطفى فتحي في الدقيقة ٨٢، فيما أحرز هدف طنطا محمد العشري في الدقيقة ٧٠، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهذا اللقاء.

ويأمل الجاهز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي «كارترون» الوقوف على آخر استعدادات الفريق للتجهيز بشكل كامل عن طريق المباريات الودية، حيث سيواجه الزمالك طلائع الجيش غداً ضمن الاستعدادات لعودة المنافسات والمباريات خاصة بطولة الدوري العام وبطولة دوري أبطال أفريقيا.