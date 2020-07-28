شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال جديد يهز شبكة «beIN sports» القطرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أنهت رابطة الدورى الألمانى العقد المبرم بينها وبين شبكة «بى إن سبورت»، القطرية، الحاصلة على حقوق بث الدورى الألمانى فى الشرق الأوسط والدول العربية، وذلك بعد انتهاء العقد المبرم بين رابطة البوندزليجا والقنوات القطرية بنهاية موسم 2019 - 2020.ونشر الموقع الرسمى للدورى الألمانى القرار قائلاً إن قنوات بى إن سبورت القطرية لم تحصل على حقوق بث البوندسليجا فى الدول العربية.

وكانت أزمة قد نشبت بين الشبكة القطرية وبين رابطة الدورى الإيطالى، حيث أصدرت الشبكة القطرية بيانا رسميا عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» ذكرت فيه: «لأسباب قانونية، نحن نأسف فى beIN على اتخاذ قرار بعدم بث مباريات Serie A الدورى الإيطالى».

أضاف البيان: «نعتذر عن أى إزعاج قد يسببه هذا القرار، ولكن نأمل أن تستمروا فى الاستمتاع بالمحتوى الرياضى المتميز والمشوق الذى نقدمه دائماً على قنواتنا».

ويأتى بيان شبكة القنوات الرياضية القطرية بدون توضيح أى شىء يتعلق بالتعويض المادى للمشتركين فى مختلف أنحاء الوطن العربى، الذين التزموا بدفع قيمة الاشتراك مقدمًا، ومع ذلك تعرضوا للحرمان من متابعة الكالتشيو دون أى ذنب ارتكبوه أو تقصير تجاه الشركة التى لم تحترم تعاقدها.

كانت بداية الأزمة المالية هى الواقعة التى نشبت بين الشبكة التليفزيونية الرياضية، وبين رابطة الدورى الإيطالى، لعدم صرف جزء من المستحقات المالية، من خلال عدم إذاعتها مواجهة تورينو مع بارما.

وبسبب الأزمة الاقتصادية، تم الكشف عن خطة التقشف وترشيد النفقات للقناة التى أرسلت إلى موظفيها إيميلات، باستقطاع بدلات السكن من 14 ألف ريال إلى 9 آلاف ريال لكل الموظفين، ما عدا القطريين، كما تم تقليص بدل المواصلات من 1500 ريال إلى 750 ريالا.

فيما قالت صحيفة «الوطن»، السعودية، إن القناة السعودية الرياضية توصلت لاتفاق مع رابطة أندية الدورى الألمانى لبث مباريات مسابقة «البوندزليجا» لمدة 3 مواسم، بدءًا من الموسم المقبل 2021 - 2020، بعد انتهاء عقد قنوات بى إن سبورت القطرية مع رابطة الأندية الألمانية المحترفة، فى ضربة جديدة للقناة القطرية، بعد خسارتها لحقوق الدورى الإيطالى وملكية حقوق الدورى الفرنسى.

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ووفقا للصحيفة السعودية، فإنه من المتوقع ألا تتجاوز قيمة الصفقة حاجز الـ 180 مليون يورو لمدة 3 سنوات، بعد الظروف الحالية التى يعيشها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، التى ستخفض أسعار حقوق البث التليفزيونى للمباريات عما كان عليه فى الأعوام الماضية.

وفى ظل الأزمة التى تعانى منها القناة القطرية فضلت إدارتها عدم تمديد عقد بث الدورى الألمانى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع حلول نهاية موسم 2020 - 2019، بهدف تخفيف الأعباء المالية بسبب المقاطعة العربية، كما دفعتها سابقاً نحو التفريط فى بطولتى كأس ملك إسبانيا وكأس إيطاليا.