شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسدد مستحقات «رعاية» الشحات لـ«الدخان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تلقى صالح جمعة لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى صدمة جديدة بعد تصريحات رينيه فايلر المدير الفنى للفريق التى أعلن خلالها أن اللاعب رائع فنيا لكن يجب أن يكون جاهزا بدنيا وذهنيا، وذلك بعدما أبدى المدرب تحفظه على زيادة وزن اللاعب وعدم التزامه بالبرنامج التدريبى خلال فترة التوقف التى خضع خلالها اللاعبون للتدريبات المنزلية، ووفقا لمصدر داخل النادى فإن كلام فايلر تأكيد على استمرار تجميد اللاعب وعدم وضعه فى حسابات التشكيلة التى سيعتمد عليها فى المباريات الرسمية، كما كشف المدرب عن مشكلة اللاعب المصرى هى عدم التحرك دون كرة، خاصة أن الكرة الحديثة هى أن يستحوذ اللاعب على الكرة لمدة 5 دقائق فى المباراة ويساعد زملاءه فى الـ85 دقيقة الأخرى بالتحرك دون كرة، وقرر المدير الفنى تخصيص جزء من التدريبات لحل أزمة التحرك بدون كرة لرغبته فى أن يكون الأهلى جاهزا تماما ويصل باللاعبين إلى أعلى فورمة تمكنهم من المنافسة على البطولات التى يشارك فيها الفريق.

من ناحية أخرى، قدمت اللجنة الطبية بالنادى برئاسة محمد شوقى، تقريرا يتضمن الملاحظات التى قامت اللجنة بحصرها عن مخالفه لاعبى الفريق للتعليمات والإجراءات الاحترازية خلال التدريبات الجماعية والمباريات الودية خصوصا خلال تسجيل الأهداف فى المباريات.

وطلبت اللجنة من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة عقد جلسات مع اللاعبين لإبلاغهم بالملاحظات لتجنب ما حدث خلال ودية سموحة الأخيرة بعدما ضرب اللاعبين بالتعليمات عرض الحائط خلال احتفالهم بالأهداف ما أزعج اللجنة بشدة

وقدمت اللجنة عددا من الملاحظات الأخرى التى تخص التدريبات وتعامل اللاعبين خلال فترة تواجدهم بالنادى لتفاديها خوفا من حدوث أمور قد تسبب إصابات للاعبى الأحمر.

ووفقا لمصدر داخل الفريق فإن اللجنة تعتزم مراقبة التدريبات لمساعدة الجهاز الفنى فى تنفيذ التعليمات لضمان الحفاظ على سلامة اللاعبين، كما تدرس اللجنة عمل محاضرات أسبوعية للاعبين عقب التدريبات لتذكيرهم بالتعليمات والرد على الاستفسارات التى تخص فيروس كورونا ومنح الجهاز الفنى للفريق، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، حمدى فتحى إجازة من التدريبات، حتى انتهاء عطلة عيد الأضحى، ويعانى فتحى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أثبتت الفحوصات إيجابية عينته، خلال مسحة الفريق الخامسة، وتم عزله واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، كما قرر المدير الفنى منح اللاعبين اجازة يومى الخميس والجمعة بمناسبة عيد الأضحى على أن يستأنف الفريق التدريبات بداية من السبت المقبل استعدادا لاستئناف الدورى ومواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى الأبطال الإفريقى.

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، خلال اجتماعه أمس الأول بفرع الشيخ زايد، سداد مستحقات رعاية لاعب الفريق حسين الشحات لناديه السابق الشرقية للدخان، التى تبلغ قيمتها مليونا و160 ألف جنيه فى إطار احترام إدارة النادى الأهلى للوائح والقوانين، كما تمت الموافقة على عودة اللاعبة غادة حسام حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد للسيدات من الاعتزال، وتمديد عقد لاعبة كرة السلة سيدات الأمريكية إيتالى لوكاس لنهاية الموسم الحالى، وبالمثل مد التعاقد مع لاعب فريق كرة السلة رجال الأمريكى أليكس يونج.

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