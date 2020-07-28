شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يوافق على رحيل باهر المحمدى خارجيًا نهاية الموسم خوفًا من الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان على رحيل باهر المحمدى لاعب الفريق الكروى الأول بنهاية الموسم إلى أحد الأندية الخليجية بسبب إصرار اللاعب على الرحيل عن قلعة الدراويش من أجل تأمين مستقبله خلال الفترة المقبلة، ورفض إبراهيم عثمان فكرة الاستغناء عن اللاعب إلى النادى الأهلى مباشرة، وعلمت «المصرى اليوم» أن عثمان يرفض التفريط فى اللاعب إلى الأهلى خوفا من انتقادات الجماهير والتأثير عليه فى الانتخابات المقبلة، وأكد المصدر أن رئيس النادى طلب من اللاعب التركيز مع الفريق خلال المباريات المتبقية من الدورى الممتاز حتى يتحسن مركز الفريق من أجل الموافقة على رحيله إلى أحد الأندية الخارجية.

يأتى هذا فى الوقت الذى وضع فيه مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان سياسة جديدة من أجل تدعيم الفريق بصفقات مميزة وضم عناصر جديدة يعتمد عليها الفريق خلال الموسم المقبل، ووفقا لمصدر مطلع فإن مسؤولى الدراويش تفاوضوا خلال الأيام الماضية مع سيد عبدالرازق «بازوكا» نجم الإسماعيلى الأسبق من أجل الانضمام إلى لجنة الكرة والاستفادة من خبرته فى تدعيم الفريق بشكل مميز، خصوصا أن «بازوكا» يرتبط بعلاقة طيبة مع إبراهيم عثمان باعتبار أنهم عملوا معا أكثر من مرة، وينتظر أن يجتمع «بازوكا» مع مسؤولى الدراويش للاستقرار بشكل نهائى على المنصب الذى سيتولاه والصلاحيات التى سيقوم من خلالها تحديد احتياجات الفريق.