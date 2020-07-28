شكرا لقرائتكم خبر عن «توريس» يقترب من «مان سيتى» مقابل 40 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكدت هيئة الإذاعة البريطانية أن فيران توريس، نجم فالنسيا، على أعتاب الانتقال إلى مانشستر سيتى فى الموسم المقبل، لتعويض رحيل ليروى سانى إلى بايرن ميونخ.

ولفتت إلى أن المفاوضات تجرى حاليًا بين اللاعب وإدارة النادى حول تفاصيل التعاقد بشأن الأمور المالية، وينتهى عقد «توريس» مع فالنسيا فى صيف العام المقبل، لذا يرغب النادى فى بيعه الآن حتى لا يرحل مجانًا عن الخفافيش.

وأشارت إلى أن رغبة «توريس» هى التى حسمت الصفقة، حيث إن اللاعب متمسك بالتواجد فى ملعب «الاتحاد» خلال الموسم المقبل.

وأوضحت أن الصفقة ستُحسم بين الناديين نظير 40 مليون يورو.

يُذكر أن ريال مدريد من أبرز الأندية التى تنافس مانشستر سيتى على صفقة «توريس»، لكن اللاعب لم يتخذ قراره النهائى بشأن الانضمام إلى أى من الناديين، لكنه الأقرب إلى «مان سيتى».

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