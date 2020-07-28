شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد عقد حارس أهلى جدة السعودى 3 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت إدارة أهلى جدة، بقيادة عبد الإله مؤمنة، تمديد عقد ياسر المسيليم، حارس مرمى الفريق، لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وغرد الحساب الرسمى لنادى أهلى جدة، عبر موقع «تويتر»: «ياسر المسيليم أهلاوى حتى 2023»، وأرفق عدة صور من تجديد اللاعب لعقده بحضور عبدالإله مؤمنة، وسط سعادة كبيرة من حامى العرين الأهلاوى.

وقال ياسر المسيليم، صاحب الـ 36 عاما، فى فيديو نشره النادى الأهلى بعنوان (أمان يا أبوعمار): «سر عودة أى حارس أو اللاعب للمستوى بعد انخفاض، هو عزيمته وإصراره والانضباط فى التدريب الخاص به، فمهما تكون منضبطا ومهما تكون مبتعدا، فتأكد أن انضباطك سيقودك فى يوم ما للحصول على الفرصة التى تثبت فيها نفسك للجميع».

وأبدى حارس أهلى جدة السعودى سعادته بالاستمرار مع ناديه، مؤكدا أن العلاقة مع مسؤوليه هى التى دفعته لتمديد عقده.