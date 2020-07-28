شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يحقق أرقامًا قياسية فى موسم استثنائى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اختتم ليفربول موسمه التاريخى، الذى أحرز من خلاله لقب الدورى الإنجليزى للمرة الأولى منذ عام 1990، بالفوز على نيوكاسل بنتيجة 3-1.

حسم فريق المدرب يورجن كلوب اللقب قبل 7 جولات من النهاية ليتفوق على مانشستر يونايتد (2000- 2001) ومانشستر سيتى (2017- 2018) اللذين حسما اللقب قبل 5 جولات من النهاية.

أصبح ليفربول أول فريق يفوز بالدورى فى 8 عقود مختلفة، إذ توج فى العقد الأول من القرن العشرين وفى العشرينيات والأربعينيات والستينيات والسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات وعشرينيات القرن 21.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب فى ليفربول يسجل 20 هدفا بجميع المسابقات فى 3 مواسم متتالية منذ مايكل أوين فى 2000-2001 و2002- 2003، عندما هز المهاجم المصرى الشباك خلال الفوز 2-1 على بورنموث.

وكان فوز ليفربول 3-1 على نيوكاسل، وهو الانتصار رقم 32 له فى الموسم الحالى، ليعادل رقم مانشستر سيتى فى أكبر عدد من الانتصارات فى موسم واحد بالدورى الإنجليزى الممتاز.

بفوزه 2-0 على أستون فيلا فى 5 يوليو، مدد ليفربول رقمه القياسى فى الانتصارات المتتالية على أرضه بالدورى إلى 24.

كان فوز ليفربول 3-2 على ويست هام فى فبراير، هو انتصاره الـ 18 على التوالى فى الدورى معادلا رقم مانشستر سيتى. فاز ليفربول 4-0 على ساوثهامبتون فى أول فبراير ليبتعد بفارق 22 نقطة عن ألمان سيتى على قمة الترتيب، وهى أكبر فجوة فى الصدارة فى تاريخ الدورى الإنجليزى الممتاز.

بفوزه 1-0 خارج ملعبه على توتنهام فى 11 يناير، حقق ليفربول رقما قياسيا فى عدد النقاط فى أول 21 مباراة ببطولات الدورى الخمس الكبرى فى أوروبا (61 نقطة).

فاز ليفربول بمبارياته الست التالية ليصل رصيده إلى 79 نقطة من أول 27 مباراة قبل خسارته 0-3 خارج الديار أمام واتفورد. بفوزه على توتنهام، حقق ليفربول رقما قياسيا فى أكبر عدد من النقاط على مدار 38 مباراة فى الدورى الإنجليزى الممتاز (104) ليتجاوز 102 نقطة حققها مانشستر سيتى وتشيلسى. تغلب ليفربول على 18 من 19 فريقا فى الدورى قبل مواجهته ضد ويست هام يوم 29 يناير.

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وبانتصاره 2-0 على ويست هام، نجح ليفربول لأول مرة فى تاريخه البالغ 127 عامًا، فى الفوز على كل فريق ذهابا وإيابا فى موسم واحد.

وانتصر ليفربول فى 18 من 19 مباراة باستاد أنفيلد، ليعادل إنجاز تشيلسى (2005- 2006) ومانشستر سيتى (2011- 2012، و2018- 2019) ومانشستر يونايتد (2010- 2011).

حصد ليفربول 55 نقطة فى مبارياته على أرضه هذا الموسم، وهى أكبر حصيلة فى تاريخ الدورى بالتساوى مع تشيلسى (2005- 2006) ومانشستر يونايتد (2010- 2011) ومانشستر سيتى (2011- 2012).

فاز ليفربول على نيوكاسل فى الجولة الأخيرة، ليحقق رقما قياسيا للنادى بالانتصار فى 14 مباراة خارج الملعب فى موسم واحد بالدورى.