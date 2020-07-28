شكرا لقرائتكم خبر عن وديًا.. الأهلي يفوز على الجونة بخمسة أهداف مقابل هدفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فاز الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على ضيفه الجونة بنتيجة ٥-٢ في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب «مختار التتش»، وذلك ضمن استعدادات الناديين لعودة مباريات الدوري الممتاز.

وأحرز أهداف اللقاء، وليد سليمان في الدقيقة الثانية من المباراة، وياسر إبراهيم في الدقيقة ٤١، لينتهي الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي على الجونة، وعاد محمد مجدي أفشه وأحرز الهدف الثالث في الدقيقة ٥١، وبعدها قلص الجونة الفارق وأحرز الهدف الأول له في الدقيقة ٦٦ من ضربة جزاء، وبعدها أحرز أحمد فتحي الهدف الثاني للجونة بالخطأ في مرماه، فيما أحرز مجدي أفشه الهدف الرابع في الدقيقة ٨١، ليختم أليو بادجي أهداف الأهلي بالهدف الخامس في الدقيقة ٩٠ من الشوط الثاني.

وكان المدير الفني للنادي الأهلي «فايلر» قام بتغير الفريق بشكل كامل في الشوط الثاني، ليعطي الفرصة للجميع من أجل الوقوف على جميع التفاصيل واستعداد جميع اللاعبين لعودة المنافسات مرة أخري لبطولة الدوري العام، ودوري أبطال إفريقيا.