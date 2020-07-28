شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدفع بالناشئين في الشوط الثاني من ودية الزمالك أمام طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالدفع بمجموعة من الناشئين في الشوط الثاني من مباراة طنطا الودية التي تجمع الفريقين حاليًا باستاد الجيش ببرج العرب.

وفي بداية الشوط الثاني من المباراة، أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، عدد من التغييرات، حيث شارك كل من كابونجو كاسونجو ومصطفى فتحي وسيف فاروق جعفر وحسام أشرف ومحمد حسام «بيسو» وياسين مرعي وأحمد عيد وحاتم محمد بدلا من عمر السعيد وكريم بامبو وشيكابالا ومحمد عنتر ومحمد حسن وإمام عاشور ومحمد عبدالسلام وعبدالله جمعة.

وأصبح تشكيل الزمالك في الشوط الثاني محمود عبدالرحيم جنش في حراسة المرمى ومحمد عبدالغني وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد وياسين مرعي في خط الدفاع وحاتم محمد ومحمد حسام بيسو ومصطفى فتحي وحسام أشرف وسيف فاروق جعفر في خط الوسط وكابونجو كاسونجو في الهجوم.