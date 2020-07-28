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وديا الزمالك يفوز على طنطا بهدفين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

تخطى نادي ​الزمالك​ نظيره نادي طنطا بنتيجة 2 - 1 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

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سجل حسام أشرف الهدف الاول للزمالك في الدقيقة 60 قبل أن يتعادل محمد العشري لطنطا في الدقيقة 70 ثم أعاد مصطفى فتحي التفوق في نتيجة المباراة للقلعة البيضاء في الدقيقة 82.

الزمالك قرر مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون استبعاد لاعبيه الأساسيين واعتمد على مجموعة من البدلاء والناشئين خلال شوطي المباراة.

يذكر ان الزمالك سيواجه طلائع الجيش الأربعاء على ملعب برج العرب في اخر مبارياته التحضيرية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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