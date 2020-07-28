ليدز يونايتد يريد التعاقد مع نيكولاس غونزاليس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

اعلنت صحيفة كيكر اللمانية أن نادي ​ليدز يونايتد​ يخطط لتدعيم خط هجومه من قبل أحد اللاعبين بالأندية الألمانية.

واوضحت هذه المصادر ان ليدز يونايتد يسعى للتعاقد مع ​نيكولاس غونزاليس​، لاعب نادي ​شتوتغارت​، استعدادًا لعودة الفريق الى الدوري الإنكليزي الممتاز في الموسم المقبل، وذلك لأول مرة منذ 16 عامًا.

يذكر ان اللاعب قدم موسمًا إستثنائيًا مع شتوتغارت وسجل 15 هدفًا وقدم أربع تمريرات حاسمة، وذلك خلال 29 مشاركة مع النادي الألماني في كافة المسابقات، مساهمًا بذلك في صعود فريقه إلى البوندسليغا من جديد.