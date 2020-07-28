فرايبورج يضم ديميروفيتش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد نادي فرايبورج الألماني مع المهاجم البوسني إيرميدين ديميروفيتش (22 عاما) من نادي ألافيس الإسباني. ولم يعلن النادي أي تفاصيل لعقد اللاعب المولود في ألمانيا، والذي يلعب حاليا بعقد إعارة لفريق سانت جالن السويسري. وأنهى فريق فرايبورج الموسم الماضي في المركز الثامن بالدوري الألماني (بوندسليجا)، وقد أخفق في التأهل للمشاركة في الدوري الأوروبي. وتنطلق منافسات الدوري الألماني لموسم 2020 / 2021 في 18 سبتمبر المقبل.

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