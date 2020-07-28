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إيفرتون يعير ماركيلو إلى تفينتي

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن إيفرتون الإنجليزي أمس انتقال الهولندي لاعب وسطه ناثانجيلو ماركيلو إلى تفينتي الهولندي على سبيل الإعارة خلال موسم 2020 /2021.

وذكر النادي الإنجليزي أن ماركيلو، انضم إلى الفريق قادما من فوليندام الهولندي، حيث قدم نفسه كلاعب مهم في فريق إيفرتون تحت 23 عاما، والذي يتولى تدريبه ديفيد أنسوورث.

وأضاف النادي في بيانه أن اللاعب وقع عقدا جديدا مع إيفرتون لمدة عامين، وذلك في أوائل الشهر الحالي.

وكان تفينتي يحتل المركز الـ14 في ترتيب الدوري الهولندي موسم 2019 / 2020، قبل أن يتم إلغاء الموسم بسبب أزمة انتشار فيروس .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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