إيفرتون يعير ماركيلو إلى تفينتي

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وذكر النادي الإنجليزي أن ماركيلو، انضم إلى الفريق قادما من فوليندام الهولندي، حيث قدم نفسه كلاعب مهم في فريق إيفرتون تحت 23 عاما، والذي يتولى تدريبه ديفيد أنسوورث.
وأضاف النادي في بيانه أن اللاعب وقع عقدا جديدا مع إيفرتون لمدة عامين، وذلك في أوائل الشهر الحالي.
وكان تفينتي يحتل المركز الـ14 في ترتيب الدوري الهولندي موسم 2019 / 2020، قبل أن يتم إلغاء الموسم بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.
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