شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يجري مسحة كورونا علي فترتين استعدادا للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجري فريق الإنتاج الحربي مسحة كورونا بمقر النادي علي فترتين حيث اجريت المسحة الأولى للعناصر السلبية في تمام الثانية ظهرا فيما اجريت المسحة الثانية للعناصر الإيجابية في تمام الثانية والنصف ظهرا استعدادًا لعودة الدوري المقرر له ٦ أغسطس المقبل؛ وأثبتت مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الإنتاج الحربى المصابون بفيروس كورونا تعافى 5 مصابين من الفيروس واستمرار معاناة 14، حيث خضع للمسحة الجمعة الماضية 14 مصابًا من إجمالي 18 بالفريق، حيث تخلف عن المسحة 4 مصابين من بينهم مختار مختار وثلاثة لاعبين طلبوا وقتًا أطول للتعافى قبل إجراء مسحة جديدة، وكانت عينة الفريق غير المصاب فى الإنتاج الحربى والتى أجريت الخميس الماضى جاءت سلبية أيضًا لتكون مثابة بارقة أمل بتعافى جميع المصابين.

وحرص اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق على التواصل الهاتفي مع اللاعبين المصابين بفيروس كورونا فى العزل المنزلى للاطمئنان على حالتهم الصحية، واستقرت حالة مختار مختار، حيث رفض نجم الأهلى الأسبق فكرة دخول المستشفى، مفضلاً البقاء فى منزله، حيث يخضع للعلاج تحت إشراف زوج ابنته الطبيب الذى يباشر علاجه بنفسه تمهيدًا للتعافى من الإصابة وعودته للحياة الطبيعية فى غضون أيام قليلة، وكان مختار مختار قد شعر ببعض الآلام فى معسكر فريقه بشرم الشيخ فتوجه على الفور للمستشفى ليتم تشخيصها بحصوة فى الكلى قبل أن يطلب منه بعض الأطباء إجراء مسحة كورونا، والتى أثبتت إصابته بالفيروس كورونا.

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وأعلن خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، إيقاف تدريبات ناديه لحين ظهور نتيجة مسحة كورونا بالإضافة لإلغاء المباريات الودية للفريق بسبب تعرض 18 فردًا بالفريق للإصابة بفيروس كورونا، بجانب إصابة مختار مختار المدير الفنى للفريق بفيروس كورونا. ويترقب مسئولو الإنتاج الحربى ظهور نتيجة مسحات كورونا، تمهيدًا لمخاطبة اتحاد الكرة لحسم مصير أول مباراة فى الدوري والتى تحدد لها 8 أغسطس المقبل أمام نادى مصر على استاد الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام.

وأكد اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، أن ناديه حصل على وعد من اتحاد الكرة بتأجيل مباراته فى الأسبوع الأول للدورى بعد إصابة 18 لاعباً بكورونا، قائلاً: "قررنا إبعاد اللاعبين المصابين بكورونا عن التدريبات، فيما سيعود اللاعبون الذين لم يتعرضوا للإصابة للتدريبات الأسبوع المقبل، بعد الخضوع لمسحة كورونا جديدة للتأكد من سلامتهم، وحرصت على الاطمئنان على اللاعبين المصابين ووجدت حالتهم مطمئنة ولم تظهر عليهم أى أعراض ونتابعهم باستمرار". ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.