شكرا لقرائتكم 75 دقيقة.. التعادل بهدف لمثله والتوقف الثاني في ودية الزمالك ضد طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرت 75 دقيقة من عمر ودية الزمالك مع نظيره طنطا، التى انطلقت فى الخامسة من مساء اليوم، الثلاثاء، وجاءت النتيجة بالتعادل الايجاب بهدف لمثله، في التوقف الثاني للمباراة من خلال الحكم أحمد جمال لشرب المياه والتقاط الانفاس.

سجل الناشئ حسام أشرف أول أهداف نادى الزمالك فى الدقيقة 60، ثم أدرك نادى طنطا التعادل سريعًا في الدقيقة 70 عن طريق محمد العشري الذى حول برأسه ركلة حرة لعبها إيهاب سمير بطريقة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء في شباك جنش.

من المواجهة التى جمعتهما في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط الكروي، حيث يستعد الفريقين لعودة الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل وكما يستعد الزمالك لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ونحج حسام أشرف من استغلال الكرة الثابتة التى لعبها مصطفي فتحى للمهاجم الصاعد ليسكنها بقوة ودقة فى شباك محمد فتحي حارس طنطا ليتقدم الزمالك.

وجاءت أحداث الشوط الاول بلا خططوة وتبادل الفريقين اللعب فى وسط الملعب مع تركيز طنطا على اللعب خلف مدافعين الزمالك على الأجناب، حيث جاء الشوط الأول بين الزمالك وطنطا، فقير فنيًا حيث لم تشهد الـ 45 دقيقة الأولى أحداث أو هجمات تذكر لكلا الفريقين وانحصرت الكرة فى منطقة وسط الملعب وسط محاولات على المرمى إلا إنها على استحياء، وحصل الزمالك على 5 ضربات ركنية دون أى ركنية لطنطا، لينتهى الشوط بالتعادل السلبى.

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توقفت مباراة الزمالك وطنطا الودية التى تجمعهما حاليًا من أجل إلتقاط الأنفاس وشرب المياه نظرًا لإرتفاع درجات الحرارة، وتأتى تلك المواجهة الودية التى مازال التعادل السلبى يسيطر عليها،

كشف الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن تشكيل الفريق الأبيض الذى يستعد لخوض المباراة الودية التى تجمعه بنظيره طنطا، فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط الكروي، حيث يستعد طنطا لعودة الدورى العام يوم 6 أغسطس المقبل ويستعد الزمالك لخوض منافسات دورى أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: جنش - محمد عبد السلام - محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة -امام عاشور - محمد حسن - محمد عنتر- شيكابالا -بامبو -عمر السعيد.

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ومن المقرر أن يواصل الفرنسى باتريس كارتيرون، منح فرصة المشاركة لعدد من اللاعبين الناشئين مثلما حدث فى ودية وادى دجلة الأخيرة، التى فاز بها الأبيض بأربعة أهداف دون رد، وتألق خلالها عدد من اللاعبين الناشئين بعدما أحرز الناشئ أسامة فيصل "هاتريك" فى المباراة بالإضافة إلى تألق حسام أشرف وتسجيله هدف التقدم للأبيض، فيما من المقرر أن ينتهى معسكر الزمالك فى برج العرب يوم الخميس المقبل، على أن يحصل اللاعبون على راحة يومى الجمعة والسبت لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع أسرهم.

وعاد الزمالك إلى خوض تدريباته أول أمس، السبت، عقب الراحة السلبية التى حصل عليها أبناء ميت عقبة على مدار أول أمس، الجمعة، عقب نهاية معسكر برج العرب الذى استمر نحو 14 يومًا وتخلله مباراتين وديتين مع سموحة وبيراميدز حيث شهد اللقاء الأول فوز الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف، بينما خسر الأبيض لقاء بيراميدز بهدف نظيف، حيث يستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى، يوم 6 أغسطس المقبل، فى المباراة المؤجلة من بطولة الدورى الممتاز المقرر عودته بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا وفاز الزمالك أول أمس على وادى دجلة، برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين أول أمس فى استاد بتروسبورت.