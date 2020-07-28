شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: فضلنا مصلحة الزمالك في قرار العودة للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك عن أن الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول بالزمالك قاموا ببذل مجهود كبير خلال الفترة الماضية خاصة خلال معسكر الفريق بمدينة برج العرب بالإسكندرية .

أضاف أمير مرتضى أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق رجل جريء ومنظم لأنه كان حريصا على مشاركة اللاعبين الناشئين في هذا التوقيت، كما أننا متفقون على تنفيذ كل الأمور الفنية والبدنية والطبية منذ شهرين.

وعن المستوى الفني للفريق بعد العودة للتدريبات عقب التوقف الطويل، أوضح أمير مرتضى أننا كنا نتخيل أن الفريق سيظهر بشكل بدني وفني متوسط، لكن كارتيرون نجح في ظهور الفريق بشكل أفضل مما كنا نتوقع مشددا على أن المباريات الودية ليست مؤشرا حقيقيا للفريق ولكننا نعمل ضمن خطة واضحة يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية.

تابع المشرف على الكرة بأن انتظام الفريق في أكثر من معسكر تدريبي قد يكون مرهقا ماديا لمجلس الإدارة، لكننا نسير بشكل علمي من أجل العودة بأفضل شكل ممكن بعد غياب استمر أربعة أشهر.

وواصل أمير مرتضى بتوجيه الشكر للسفير المصري في المغرب على مجهوده مع الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبي الزمالك ، مشيرا إلى أن إدارة النادي قامت بإنهاء كل الأمور الخاصة بالأوراق والإجراءات لكنها تنتظر وجود أي رحلة إلى مصر لعودتهما والانضمام للفريق.

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وأكمل المشرف على الكرة بالنادي بأنه كان هناك اقتراح بإقامة مواجهة الرجاء المغربي البيضاوي من مباراة واحدة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن الآن البطولة عادت إلى نظامها القديم، والبطل لا ينظر إلى أي نظام ونحن مستعدون لكل الظروف.

وعن اللاعبين الناشئين الموجودين في المعسكر السكندري ، أكد أمير مرتضى أن المدير الفني للزمالك يتابعهم منذ فترة كبيرة، وقمنا بعمل عقود محترفين لهم منذ سنتين، وما يحدث الآن ليس صدفة، فهو معمول حسابه منذ فترة كبيرة.. مطالبا الجماهير بدعم اللاعبين الناشئين وعلي الجميع عدم تحميلهم أكثر مما يجب، موضحا أننا سنسير معهم بشكل سليم حتى يصبحوا مؤهلين للتواجد بشكل مستمر.

وبالنسبة لما حدث في ملف استئناف بطولة الدوري فقد أوضح أمير مرتضى أن مجلس الإدارة طلب رأي الجهاز الفني للفريق، وفي البداية كارتيرون أبدى اعتراضه على عودة الدوري خلال اجتماع اتحاد الكرة مع المدربين، ثم تحدث هو شخصيا بعدها مع المدرب وحضر أمام الجمعية العمومية للنادي وقال إنه كان يرفض المشاركة في الدوري ولكن كان يجب علينا التعامل مع الظروف الحالية ونظرنا في النهاية إلى مصلحة النادي.

كان الزمالك قد حقق الفوز اليوم على طنطا وديا بهدفين لهدف في المواجهة التي جمعتهما ببرج العرب ضمن معسكر الفريق في الإسكندرية استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي.