شكرا لقرائتكم محمد شبانة يكشف عن شرط رمضان صبحي للانضمام لأولمبياكوس اليونانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة فى لايف اليوم السابع، أن رمضان صبحي نجم هجوم هيدرسيفيلد الإنجليزي المعار للأهلي اشترط الحصول على راتب سنوي قدره 1.5 مليون استرليني سنويا للموافقة على الانتقال لصفوف نادي اولمبياكوس اليوناني الذي دخل في مفاوضات لضمه لتدعيم هجوم بطل الدوري اليوناني والمشارك في النسخة القادمة من بطولة دوري ابطال افريقيا، في الوقت الذي عرضت ادارة النادي اليوناني على رمضان الحصول على 1.2 مليون فقط.

وأكد شبانة في لايف اليوم السابع ، أن إدارة الأهلي أبدت مرونة في رفع عرضهم لشراء رمضان صبحي من 2 ونصف مليون استرليني إلى 3 مليون استرليني في الوقت الذي بلغت مطالب هيدرسيفيلد المبدئية ٧ ملايين استرليني، وتنتهى إعارة رمضان صبحى للأهلى نهاية الموسم الجارى على أن يعود بعدها لصفوف ناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزي، والذي قرر بيع الجناح الدولي بداية من الموسم الجديد.

Advertisements

وتابع شبانة فى لايف اليوم السابع، أن عرض الأهلي هو الوحيد المتواجد على طاولة هيدرسيفيلد حتى هذه اللحظة، في الوقت الذي لازال هناك أندية تدرس ارسال عرض لشرائه أبرزها أولمبياكوس اليوناني وفيورتينا الإيطالي وعدد من الفرق الألمانية والتركية والأنجليزية.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.